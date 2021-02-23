Актер, воевавший в Великую Отечественную и сыгравший плеяду героев-военных, передал привет из ставшего родным Мурома.

Актер, воевавший в Великую Отечественную и сыгравший плеяду героев-военных, передал привет из ставшего родным Мурома.Он пожелал сегодняшним молодым людям "быть похожими на лучших людей нашего поколения", сообщил пабликНапомним, что за особые заслуги перед Отечественной культурой и Владимирской областью сегодня в интернете запущена петиция за присвоение Владимиру Заманскому звания "Почетный гражданин Владимирской области". Вместе с Евгением Ревенко., который лично обратился и к губернатору региона, инициативу поддержали многие известные люди. Владимиру Петровичу в 2013 уже присвоено звание "почетного гражданина города Мурома", где вместе с женой живет уже 23 года . Одна из самых красивых актерских пар ведет уединённый образ жизни и не дает интервью.