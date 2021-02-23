Злоумышленники поместили их в багажник иномарки и перевезли в Москву.

20 февраля во Владимире были похищены двое парней. Злоумышленники поместили их в багажник иномарки и перевезли в Москву. Налетчики избивали похищенных в гараже, вымогая у них 200 тысяч рублей.По данным , спасла молодых людей знакомая девушка. Она сообщила о похищении в столичную полицию. Оперативники нашли и освободили парней и задержали преступников. Ими оказались два безработных брата, проживающих в Костроме.За медицинской помощью пострадавшие не обращались. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, проводится проверка.Иллюстративное фото.