Добавим, что 23792 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 121 человека.

По информации на 23 февраля, ещё семь жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 838 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 23792 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 121 человека.