В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили расширить список работ, которые дают право на досрочную пенсию. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили расширить список работ, которые дают право на досрочную пенсию. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен.Минтруд предложил включить в такие списки периоды профобучения и дополнительного профобразования работников, которые являются условием выполнения определенных видов деятельности. Отмечается, что в эти периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, однако за ними они сохраняются. Работодатели продолжают отчислять за сотрудников, находящихся на обучении, взносы во внебюджетные фонды.В настоящий момент уйти на заслуженный отдых могут граждане с определенной выслугой лет: например, педагоги, врачи, сотрудники общественного транспорта, шахтеры, спасатели и жители Севера. В стаж работы, который дает право выйти на пенсию досрочно, включаются периоды деятельности в течение полного рабочего дня, а также получения пособия по соцстрахованию в период временной нетрудоспособности и ежегодные периоды основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.Помимо этого, существуют особые обстоятельства. Например, период перевода беременных женщин с работы, которая дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.Напомним, ранее стало известно, что в России . Президент Владимир Путин одобрил идею сохранения дополнительных выплат для тех, кто сменил место жительства.