Председатель Правительства России Михаил Мишустин поздравил всех жителей Владимирской области с Днём защитника Отечества.

​Председатель Правительства России Михаил Мишустин поздравил всех жителей Владимирской области с Днём защитника Отечества.​«Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уважения к мужественным и сильным духом людям. Тем, кто посвятил себя нелёгкой воинской службе и в мирное время защищает национальные интересы России, бережёт покой её граждан, вносит свой вклад в современное развитие нашей страны.​И, конечно, сегодня с особым чувством благодарности мы чествуем ветеранов Вооружённых Сил, чей героизм, самоотверженность и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне», – говорится в поздравлении премьер-министра.