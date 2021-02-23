Полицейские с помощью трехмерных панорам увидели Брестскую крепость 1941 года, посетили библиотеку блокадного Ленинграда, побывали на заводах и в госпиталях военных лет...

Полицейские УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве организовали для молодых сотрудников полиции в канун Дня защитника Отечества экскурсию в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе.В мероприятии приняли участие сотрудники полиции из различных служб и подразделений УВД по ЮАО, начальник ОМПО УВД по ЮАО майор внутренней службы Людмила Карел и председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.Сотрудник музея провела для полицейских интересную и увлекательную экскурсию. Начался обзор с экспозиции «Подвиг Народа». Полицейские с помощью трехмерных панорам увидели Брестскую крепость 1941 года, посетили библиотеку блокадного Ленинграда, побывали на заводах и в госпиталях военных лет, а также услышали сводки Совинформбюро из студии, в которой работал советский диктор Юрий Левитан. Отдельная смотровая площадка данной экспозиции была посвящена концлагерю – Освенциму, который по сей день является для всего мира является одним из самых страшных символов Второй Мировой войны.«Оккупированная Польша стала одним из главных мест размещения нацистских концлагерей и лагерей смерти. Последние использовались не для рабского труда, а для физического уничтожения. Освенцим был основан в первом полугодии 1940 года. Первыми заключенными были польские партизаны и подпольщики, для которых изначально лагерь и был предусмотрен нацистскими властями, так как тюрьмы Польши были переполнены бойцами польского сопротивления и подозреваемыми в сотрудничестве с ними», - рассказывает экскурсовод.Зал Исторической правды содержал главные факты и документальные свидетельства о Великой Отечественной войне. Данная экспозиция посвящена предвоенному периоду и первым месяцам Великой Отечественной войны. С помощью цифровых технологий и современного архитектурно-художественного решения гости погрузились в атмосферу предвоенных лет. Представленная экспозиция позволяет прочувствовать весь ужас той войны и беспощадность оккупантов. В зале приведена статистка Великой Отечественной войны - от финансовых потерь, уничтоженных городов и населенных пунктов до погибших воинов и мирных жителей. Фотографии и предметы быта, газеты и плакаты, личные вещи и документы погружают в эти события военной эпохи. Молодые стражи порядка с интересом слушали экскурсовода и рассматривали предметы, представленные в данной экспозиции.В завершение мероприятия начальник ОМПО УВД по ЮАО майор внутренней службы Людмила Карел от лица руководства УВД по ЮАО и приглашенных сотрудников поблагодарила экскурсовода и руководство музея Победы за увлекательную и познавательную программу.«Данного рода мероприятия необходимы для патриотического воспитания молодых сотрудников органов внутренних дел», - отметил председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов и присоединился к словам благодарности в адрес сотрудников музея.В свою очередь экскурсовод поблагодарила внимательных слушателей и поздравила с Днем защитника Отечества, пожелав всем крепкого здоровья и мирного неба над головой.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22