Подписанный Владимиром Путиным закон вносит поправки в Налоговый кодекс, существенно расширяющие налоговым органам доступ к банковской тайне физлиц.

Подписанный Владимиром Путиным закон вносит поправки в Налоговый кодекс, существенно расширяющие налоговым органам доступ к банковской тайне физлиц.Поправки в статью 86 НК РФ обязывают банки предоставлять налоговой копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также образцы подписей и оттиски печатей, сообщил портал .ФНС также получит доступ ко всей информации и документам, которые в банк предоставляет клиент. Кроме того, кредитные организации будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по совершаемым операциям — как в отдельных случаях, так и за определенный период.На передачу сведений в налоговую банкам дается три дня с момента получения запроса. Также с 4 до 5 лет вырос срок обязательного хранения документов для налогового учета.