В феврале этого года на особо охраняемых природных территориях зимние учеты животных прошли на ура.
В феврале этого года на особо охраняемых природных территориях зимние учеты животных прошли на ура. Высокий снежный покров дал возможность отследить и пересчитать популяцию краснокнижного зубра европейского в подведомственном национальному парку «Мещера» заказнике «Муромский». Результаты учетов более чем оптимистичны: поголовье вновь увеличилось на 17 особей. Говорит пресс-секретарь парка «Мещера» Татьяна Маркова.
- Такой максимально возможный прирост характерен для последних четырех лет. Так, в 2016 году он составил 17, в 2017-м — 16, в 2018 — 14, в 2019 — 18 телят. Таким образом, уже в 2018 году вольная популяция зубра европейского в Муромском заказнике превысила 100 особей, что, по крайне мере на 40 особей больше оптимального уровня на данной территории.
Конечно же, контролировать такое огромное стадо становится все трудней, да и самим зубрам тесно в Муромском заказнике, и с 2018 года они стали расселяться по Вязниковскому, Гороховецкому, Гусь-Хрустальному и Муромскому районам: в 2018 году ушло 9, в 2019-м — 11, а в 2020-м — 2 зубра. В этих условиях стало затруднительным получение какой-либо информации об отселившихся зубрах, кроме сообщений о фактах браконьерства. Именно поэтому в октябре 2019 года НП «Мещера» заключил соглашение с Государственной инспекцией по охране и использованию животного мира Владимирской области, однако этого оказалось недостаточно. Продолжает Татьяна Маркова.
- На текущий год принято решение о заключении подобных соглашений со всеми охотхозяйствами вокруг заказника. В этом случае охотхозяйства обязуются, помимо осуществления совместного патрулирования с целью обеспечения охраны поголовья и учета зубров, в случае появления на их территории отделившегося стада животных организовать там подкормочные площадки.
Для удержания стада на территории Муромского заказника будет организована уже четвертая по счету подкормочная площадка, создана своя кормовая база - посевы озимых зерновых культур и разработана программа планомерного расселения зубра европейского по особо охраняемым природным территориям. Уже в прошлом году 8 особей переехали в Мордовский заповедник, пятеро зубров поселились в демонстрационном и репродукционном вольере деревни Савинская.
По итогам школьных экспедиций на особо охраняемые природные территории Дирекция ООПТ провела конкурс исследовательских работ. Лучшие работы и их авторские коллективы поучили награды. Говорит ведущий эксперт отдела информации дирекции Алена Роганкова.
- Обычно у нас проходит эта конференция в декабре, в этом году по известным причинам она не состоялась, но ребят мы все равно решили как-то поощрить, потому что у многих получилось сходить в подобные экспедиции: просто либо более короткая была экспедиция, либо меньше ребят участвовали или ребята со своими родителями ездили. Поэтому мы решили провести такой заочный конкурс этих исследовательских работ в области изучения ООПТ и редких краснокнижных видов.
По итогам конкурса отмечены 5 работ. Это исследование Зои Головковой из ДДюТ г. Владимира на тему «Поиск и изучение растений проектируемого заказника «Мошачиха» и прилегающих территорий», Полины Панфиловой из Муромцевской школы, которая наблюдала «Эколого-биологические особенности неоттианты клобучковой в лесных биоценозах Владимирской области». Поощрены Андрей Андрейчук из ДДюТ г. Владимира, который изучал мохообразные растения той же «Мошачихи», Дарья Архипова и Кристина Свистунова из гимназии № 35 г. Владимира - за «Находки редких видов грибов в Судогодском районе Владимирской области», а также Валентина Чернова из школы №46 г. Владимира, которая воспела в своей работе Никольский родник. Особо жюри выделило работу Дамира Абдуллина из Кольчугинской школы №6 за многолетнее исследование первоцветов в заказнике «Кольчугинский». Все присланные работы отмечены дипломами и сувенирами.
Ольга Романова