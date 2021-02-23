В феврале этого года на особо охраняемых природных территориях зимние учеты животных прошли на ура.

В феврале этого года на особо охраняемых природных территориях зимние учеты животных прошли на ура. Высокий снежный покров дал возможность отследить и пересчитать популяцию краснокнижного зубра европейского в подведомственном национальному парку «Мещера» заказнике «Муромский». Результаты учетов более чем оптимистичны: поголовье вновь увеличилось на 17 особей. Говорит пресс-секретарь парка «Мещера» Татьяна Маркова.- Такой максимально возможный прирост характерен для последних четырех лет. Так, в 2016 году он составил 17, в 2017-м — 16, в 2018 — 14, в 2019 — 18 телят. Таким образом, уже в 2018 году вольная популяция зубра европейского в Муромском заказнике превысила 100 особей, что, по крайне мере на 40 особей больше оптимального уровня на данной территории.Конечно же, контролировать такое огромное стадо становится все трудней, да и самим зубрам тесно в Муромском заказнике, и с 2018 года они стали расселяться по Вязниковскому, Гороховецкому, Гусь-Хрустальному и Муромскому районам: в 2018 году ушло 9, в 2019-м — 11, а в 2020-м — 2 зубра. В этих условиях стало затруднительным получение какой-либо информации об отселившихся зубрах, кроме сообщений о фактах браконьерства. Именно поэтому в октябре 2019 года НП «Мещера» заключил соглашение с Государственной инспекцией по охране и использованию животного мира Владимирской области, однако этого оказалось недостаточно. Продолжает Татьяна Маркова.- На текущий год принято решение о заключении подобных соглашений со всеми охотхозяйствами вокруг заказника. В этом случае охотхозяйства обязуются, помимо осуществления совместного патрулирования с целью обеспечения охраны поголовья и учета зубров, в случае появления на их территории отделившегося стада животных организовать там подкормочные площадки.Для удержания стада на территории Муромского заказника будет организована уже четвертая по счету подкормочная площадка, создана своя кормовая база - посевы озимых зерновых культур и разработана программа планомерного расселения зубра европейского по особо охраняемым природным территориям. Уже в прошлом году 8 особей переехали в Мордовский заповедник, пятеро зубров поселились в демонстрационном и репродукционном вольере деревни Савинская.По итогам школьных экспедиций на особо охраняемые природные территории Дирекция ООПТ провела конкурс исследовательских работ. Лучшие работы и их авторские коллективы поучили награды. Говорит ведущий эксперт отдела информации дирекции Алена Роганкова.- Обычно у нас проходит эта конференция в декабре, в этом году по известным причинам она не состоялась, но ребят мы все равно решили как-то поощрить, потому что у многих получилось сходить в подобные экспедиции: просто либо более короткая была экспедиция, либо меньше ребят участвовали или ребята со своими родителями ездили. Поэтому мы решили провести такой заочный конкурс этих исследовательских работ в области изучения ООПТ и редких краснокнижных видов.По итогам конкурса отмечены 5 работ. Это исследование Зои Головковой из ДДюТ г. Владимира на тему «Поиск и изучение растений проектируемого заказника «Мошачиха» и прилегающих территорий», Полины Панфиловой из Муромцевской школы, которая наблюдала «Эколого-биологические особенности неоттианты клобучковой в лесных биоценозах Владимирской области». Поощрены Андрей Андрейчук из ДДюТ г. Владимира, который изучал мохообразные растения той же «Мошачихи», Дарья Архипова и Кристина Свистунова из гимназии № 35 г. Владимира - за «Находки редких видов грибов в Судогодском районе Владимирской области», а также Валентина Чернова из школы №46 г. Владимира, которая воспела в своей работе Никольский родник. Особо жюри выделило работу Дамира Абдуллина из Кольчугинской школы №6 за многолетнее исследование первоцветов в заказнике «Кольчугинский». Все присланные работы отмечены дипломами и сувенирами.Ольга Романова