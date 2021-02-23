Владимирская транспортная прокуратура выясняет причины закрытия вокзала в Камешково. Надзорное ведомство проверяет информацию в СМИ о закрытии помещений касс с залом ожидания на станции

Владимирская транспортная прокуратура выясняет причины закрытия вокзала в Камешково. Надзорное ведомство проверяет информацию в СМИ о закрытии помещений касс с залом ожидания на станции Камешково. Сообщалось, что пассажирам приходится ожидать поезда на автовокзале. Железнодорожный вокзал, как установили прокуроры, закрыт из-за отсутствия отопления в здании. Первоначальные проверочные мероприятия показали, что помещение касс закрыто ввиду отключения отопления