Будет расчищено 4,04 км русла реки Унжа, что позволит увеличить пропускную способность русла, значительно снизит риски затоплений и подтоплений в периоды половодья и высоких паводков.

В рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в области продолжается начатая в 2017 году расчистка реки Унжа в черте города Меленки. В 2020 году на эти цели из федерального бюджета было выделено 7,05 млн рублей. Общая стоимость работ по мероприятию составляет 21,2 млн рублей. Работы будут закончены в 2021 году. Будет расчищено 4,04 км русла реки Унжа, что позволит увеличить пропускную способность русла, значительно снизит риски затоплений и подтоплений в периоды половодья и высоких паводков.Отметим, что с 2007 по 2020 год во Владимирской области проведена расчистка на участках 8 рек общей протяжённостью 29,55 км (реки Гусь, Варварка, Каменка, Колокша, Гза, Ключевая, Судогда, Унжа) и экологическая реабилитация рек Колокша и Серая на площади более 14 га.На очереди – реки Волшник в черте Вязников и Колпь в Красной Горбатке. Мероприятия по их восстановлению и экологической реабилитации признаны Верхне-Волжским бассейновым водным управлением перспективными. Сейчас идёт проработка вопросов с федеральным центром.