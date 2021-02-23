Солдат своей страны. Андрей Мыльников предотвратил покушение на первого президента СССР Михаила Горбачева, в ноябре 1990-го. Сейчас он занимается сельским хозяйством в деревне Болдино Петушинского района.

Солдат своей страны. Андрей Мыльников предотвратил покушение на первого президента СССР Михаила Горбачева, в ноябре 1990-го. Сейчас он занимается сельским хозяйством в деревне Болдино Петушинского района.Уникальная кинохроника. 7 ноября 1990 года. Президент СССР Михаил Горбачев приветствует участников последней демонстрации по случаю годовщины Октябрьской революции. В 11-10 по Московскому времени, в тот момент, когда колонна подходит к мавзолею, некий Александр Шмонов, террорист-одиночка, неожиданно выхватив обрез и прицелившись в голову генсека, спускает курок. Спасти Михаила Сергеевича от неминуемой смерти удалось безоружному старшему сержанту милиции Андрею Мыльникову.Андрей Мыльников, фермер, старший сержант, командир отделения полка ППС ГУВД г. Москвы (1990):- Я схватился за стволы ружья у него и резко поднял их вверх, грянул выстрел, я дернул ружье на себя и повернул стволы в сторону ГУМа, грянул второй выстрел и я у него выдернул ружье.За этот героический поступок в начале 91 года старший сержант Мыльников был удостоен одной из высших наград Советского Союза Ордена Красной звезды. Орденская книжка подписана лично Горбачевым, который в том же году оставит пост главы государства, а страна советов перестанет существовать.На пенсию Андрей ушел в 2002-м в звании майора, переехал из столицы с семьей в Петушинский район и построил ферму. Почему выбрал село? Отвечает - не привык сидеть без делаСейчас в его хозяйстве более 40 коз, 20 коров и несколько алабаев. Местные жители называют Андрея просто - дедушка. А многие даже и не подозревают , кто живет с ними по-соседству. Со Шмоновым, который провел 4 года в психиатрическом отделении, Андрей встречался однажды, на программе федерального телеканала.Андрей Мыльников, фермер, старший сержант, командир отделения полка ППС ГУВД г. Москвы (1990):- Встречались с ним на Тверской, ну это по сценарию, а так больше нет. Мы в кафе сидели за чашкой чая, нам примерно сказали какие вопросы задавать. Какие могут быть вопросы мы с ним не знакомы, первый раз увиделись.В послужном списке Андрея - охрана и других первых лиц государства. Например, в 1993 он защищал Председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова внутри пылающего Белого дома. Но офицер редко вспоминает прошлое и не любит давать интервью, так как часть информации - до сих государственная тайна. Узнать больше о непростой службе майора Мыльникова можно в Музее истории МВД. Там ему посвящена отдельная экспозиция.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир