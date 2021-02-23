В Киржачском районе сгорел автобус. ЧП произошло 23 февраля около 09:30 в деревне Ельцы на улице Мира. Пожарные выехали на место происшествия. Горел автобус ПАЗ, столб дыма поднимался на

В Киржачском районе сгорел автобус. ЧП произошло 23 февраля около 09:30 в деревне Ельцы на улице Мира. Пожарные выехали на место происшествия. Горел автобус ПАЗ, столб дыма поднимался на несколько десятков метров. Пожарные ликвидировали возгорание на 15 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Судя по фото МЧС области, у ПАЗа полностью выгорел салон, а с