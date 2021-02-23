Оттепель будет сопровождаться ледяными дождями.

Ранее мы писали, что в День защитника Отечества в отдельных районах Владимирской области ожидаются рекордные - до -37 градусов Цельсия. При этом по сообщениям синоптиков, уже к вечеру 24 февраля в регионе столбик термометра поднимется до -20, а во второй половине недели владимирцев ждёт серьёзное потепление.Уже в четверг выпадет снег, а температура будет колебаться от -6 до -9, а 27 февраля потеплеет до +4 градусов, что на 6-8 выше климатической нормы. Оттепель будет сопровождаться ледяными дождями.Интересно, что отрицательные температуры вновь вернутся в область к следующим выходным.