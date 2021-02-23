С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18229 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15707 пациентов. В стационарах лежит 429 жителей, из них 255 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1925 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 48 новых случаев заражения Covid-19. Вылечили от недуга – 7 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Ещё 11 пациентов с ковидом выявлено в Антроповском районе, четыре - в Костромском районе. По три инфицированных выявлено в Галичском и Вохомском районах. По два случая прибавилось в Буе и Нерехте. По одному – в Мантурово, Шарье, Солигаличе, Макарьеве и Судиславском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18229 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15707 пациентов. В стационарах лежит 429 жителей, из них 255 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1925 заболевших.