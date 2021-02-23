Ребят знакомят с особенностями работы разных полицейских служб и информируют об условиях поступления в ведомственные вузы.

В рамках акции «Неделя мужества» во Владимирской области сотрудники полиции проводят тематические встречи со школьниками.В разных районах области ребят знакомят с особенностями работы полицейских служб и информируют об условиях поступления в ведомственные вузы.В ходе встреч эксперты-криминалисты рассказали школьникам о том, как оставленные на месте происшествия следы могут помочь в установлении и задержании преступников. Полицейский продемонстрировал содержимое специального служебного чемоданчика. Интерес школьников вызвал процесс дактилоскопии.Об особенностях своей работы рассказали сотрудники ОГИБДД, позволив желающим занять место водителя в служебном автомобиле и опробовать работу громкоговорящего устройства.Инспекторы ПДН, помимо ответов на вопросы о специфике их службы, напомнили ребятам об ответственности, которую несут школьники за совершение правонарушений или преступлений.Сотрудники отделений по работе с личным составом проинформировали школьников о порядке поступления в образовательные учреждения системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских.В ходе встреч стражи порядка также напомнили правила безопасного поведения в сети Интернет и защиты от мошенников.С большим интересом ребята посещали музеи милиции и слушали ветеранов органов внутренних дел, которые рассказали о своей службе в органах правопорядка, сложностях, с которыми приходилось сталкиваться, мужестве и отваге своих сослуживцев.Мероприятия поддержали и члены общественных советов, отметившие, что профессия полицейского, как и прежде, остается одной из самых важных для всего общества.