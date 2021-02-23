При отсутствии завещания муж, дочь и приемный сын артистки считаются наследниками первой очереди и потому могут получить одну треть наследства в равных частях.

При отсутствии завещания муж, дочь и приемный сын артистки считаются наследниками первой очереди и потому могут получить одну треть наследства в равных частях.«Кроме того, нужно помнить о выделении супружеской доли, при которой по закону о наследовании супруг имеет право на 50 процентов имущества», — добавил адвокат.Как передает , Градова владела домом под Владимиром. У нее также было три квартиры: две в центре Москвы и одна в областном центре.О смерти 74-летней артистки мы сообщили 22 февраля. Более 20 лет назад Екатерина Георгиевна с супругом Игорем Тимофеевым Под Судогдой у них был деревенский дом, а во Владимире – квартира.Приехавшие к ней врачи скорой помощи констатировали инсульт. Актрису повезли в больницу, где специалисты начали проводить операцию, но ее сердце не справилось.Екатерина Градова была известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Место встречи изменить нельзя», «Собака Баскервилей», «Гнездо глухаря» и «Семнадцать мгновений весны».