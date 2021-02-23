Эвакуированы 15, в том числе один ребенок.

Эвакуированы 15, в том числе один ребенок.Возгорание произошло накануне в 22.10 на улице Добросельская, 191.Горел балкон многоквартирного дома. Пожарные оперативно ликвидировали пламя на площади 4 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество, погибших и пострадавших нет. Спасено 5 человек, эвакуировано 15 человек, среди них 1 ребенок, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.