На Добросельской улице во Владимире загорелась квартира в доме №191в. Пожар произошёл около 10 часов вечера 22-го февраля. На место прибыли спасатели. Горел балкон в одной из квартир на 1-м этаже.

На Добросельской улице во Владимире загорелась квартира в доме №191в. Пожар произошёл около 10 часов вечера 22-го февраля. На место прибыли спасатели. Горел балкон в одной из квартир на 1-м этаже. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 4 квадратных метрах. Сгорело имущество и отделка балкона. Погибших и пострадавших нет. Впрочем, в МЧС сообщают о 5 спасённых людях,