Сегодня, В День защитника Отечества, на площади Победы во Владимире состоялось торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню.

Сегодня, В День защитника Отечества, на площади Победы во Владимире состоялось торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню.В торжественной акции приняли участие представители горадминистрации, Заксобрания области, военные, сотрудники правоохранительных органов и молодые владимирцы из патриотических движений. После церемонии возложения цветов память о погибших в годы Великой Отечественной войны почтили оружейным салютом.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы сегодня поздравляем не только мужчин, у нас огромное количество женщин, прекрасных дам, которые выполняют воинский долг, многие из них находятся, кто на передовой, кто на своем боевом посту и также хочется их так же поздравить с эти праздником пожелать им крепкого здоровья, успехов хорошего настроения, благополучия и счастья.