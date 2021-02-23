Утром 23 февраля на востоке региона ожидается сильный мороз с температурой воздуха -37…-35 °C.

Во Владимирской области сохраняется аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов ниже климатической нормы. Утром 23 февраля на востоке региона ожидается сильный мороз с температурой воздуха -37…-35 °C. Днем потеплеет до -22…-17 °C. Будет малооблачно. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 2 – 7 м/с. При этом атмосферное давление будет гораздо выше нормы 772 мм ртутного столба.