Джип-стрип Вязниковский венец-2020 был посвящен 23 февраля.

Джип-стрип "Вязниковский венец-2020" был посвящен 23 февраля.И программа этого экстремально-увлекательного мероприятия включает среди зачетных категорий - иномарки, "Нивы", "УАЗы", монопривод.Уже второй год круги проложены в пойме реки Клязьма, недалеко от понтонного моста. Как признались организаторы, на сей раз они решили сделать гоночный маршрут более ровным и скоростным, сообщаетТрасса представляет из себя два кольца: 1100 и 1200 метров. Гонщики проходят оба круга. Победитель определяется по лучшему времени всех заездов, — рассказал один из организаторов Дмитрий Северьянов. – Сделали более пологие повороты. Трамплинов нет, есть два небольших оврага. Покрытие снежное, примерно 2 сантиметра. Условия хорошие для пилотов любого уровня подготовки.В общей сложности, на зимний спринт заявились порядка сорока экипажей со всей Владимирской области, а также соседних регионов.Первыми трассу «Вязниковского Венца» опробовали дети. Дуэль велась между переднеприводной легковушкой и багги. Дальше на старт выехали пилоты-дамы. Они сумели доказать, что четырёхколёсная техника может быть вполне послушной в умелых женских руках. И чем более мощная техника выходила на трассу, тем активнее зрители поддерживали участников.— С каждым годом мы замечаем тенденцию сокращения числа полноприводных машин и, наоборот, увеличения доли экипажей, выступающих на передне- или заднеприводной технике, — поделился наблюдениями один из организаторов соревнований Александр Голощапов. – Возможно в дальнейшем придётся переформатировать гонки из джип-спринта в зимнее внедорожное ралли.