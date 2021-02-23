В армию на денёк - так называется акция - сходили и активисты Молодёжки ОНФ. Ребята познакомились со службой сотрудников УФСИН.

"В армию на денёк" - так называется акция - сходили и активисты "Молодёжки ОНФ". Ребята познакомились со службой сотрудников УФСИН.Им удалось рассмотреть вблизи, потрогать, примерить на себе различные виды орудия и снаряжения. Также участники экскурсии посетили репетицию задержания служебной собакой преступника. А главное: они на себе ощутили всю ответственность, которая лежит на плечах сотрудников правоохранительных органов!