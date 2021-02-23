Накануне в МЧС по Владимирской области поступило сразу два сообщения о необходимости оказания помощи транспортным средствам, застрявшим в сугробах.

Накануне в МЧС по Владимирской области поступило сразу два сообщения о необходимости оказания помощи транспортным средствам, застрявшим в сугробах.В Гусь-Хрустальном на улице Микрорайон, в сугробе застрял реанимобиль скорой медицинской помощи. Оперативно прибывшие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона оказали помощь и помогли скорой выбраться из сугроба.В Суздале на Ленина, 117 по улице Ленина, микроавтобус с пассажирами съехал с обочины и застрял в сугробе. В автобусе находились 7 человек, в том числе 2 ребёнка. Уже через несколько минут после прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус смог продолжить движение, никто не пострадал.