Равнение на лучших. Спецназ УФСИН провёл тренировку с учениками православной Судогодской гимназии. Как защититься от холода и выжить в зимнем лесу?

Равнение на лучших. Спецназ УФСИН провёл тренировку с учениками православной Судогодской гимназии. Как защититься от холода и выжить в зимнем лесу?Поиск места для лагеря, метание гранат, розжиг костра. Звучит как миссия невыполнима, но не для учеников православной Судогодской гимназии. У них условия ещё жёстче. Задания нужно выполнить по колено в снегу.-20 и сугробы. "Уроки выживания в зимнем лесу" - это не просто эстафета на свежем воздухе. Тут требуется хорошая физическая подготовка. Разгрести снег и сделать настил из еловых веток. Так тренировку проводит спецназ.Василий Лункин, гимназист:- Я хожу в клуб "Мономах", люблю заниматься спортом. Очень интересно. Понравилось кидать гранаты и разжигать костер.С этими ребятами силовики работают уже седьмой год. Вместе ходят в походы, выезжают на экскурсии. Среди занятий, конечно, физическая подготовка, а также основы топографии и оказание первой помощи. А когда позволяет погода - переходят к военно-спортивным состязаниям.Сергей Репин, начальник отдела спецназа "Мономах":- Зимой и летом всё по-разному. Они свё время в помещении сидят, пусть на свежем воздухе занимаются. Это полезно для иммунитет. На улице холодно, а тут у нас тёплая атмосфера, жара. Тут идёт общение душа с душой. И дети с теми, кем хотели бы быть, с этими крепкими настоящими мужчинами.Георгий Морохин, директор православной гимназии, Судогда:- Команда на первом месте. Не подвести друзей и стать лучшим, но главное - научиться помогать друг другу. Это и должны уметь настоящие защитники Отечества.Нина Глизница, "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы УФСИН по Владимирской области.