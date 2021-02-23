Во Владимирской области за сутки выявлено 133 заражённых коронавирусом. За все время в нашем регионе заболели ковидом 26 777 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (39

Во Владимирской области за сутки выявлено 133 заражённых коронавирусом. За все время в нашем регионе заболели ковидом 26 777 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (39 новых пациентов за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (+20). На третьем месте Муром (+18) Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 5939 случая Гусь-Хрустальный —