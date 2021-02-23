23.02.2021

2021-02-23 12:40:26

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (06(9752) о 24 февраля 2021 года).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов с Днём защитника Отечества! Читайте на странице 2.



УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Общественная организация ветеранов органов внутренних дел г. Москвы и я лично поздравляем вас с Днём защитника Отечества. Читайте на странице 2.



ОТРАЗИТЬ ВРАГА — ГОТОВЫ!

День защитника Отечества — всенародный праздник. И не только для тех, кто ныне служит в Вооружённых силах страны или служил ранее. Это праздник всех, кто причастен к укреплению обороноспособности нашего государства. Читайте на странице 2.



ОЧЕНЬ ДУШЕВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ!

«27 февраля в 11.00 колледж проводит дистанционный День открытых дверей. Для подключения видеоконференции Zoom пройдите по ссылке…» Такое объявление можно видеть сейчас, если зайти на сайт Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Юридический колледж». Обратить на него внимание впору тем учащимся 8—9-х классов средней школы и их родителям, которые думают о будущем. Читайте на странице 3.



ЛИДЕРСТВО УСТУПАТЬ НЕ НАМЕРЕНЫ

На западе столицы работает лучший по итогам года окружной отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Подразделение было первым и в прошлом году. И в позапрошлом. Читайте на странице 4.



РАЗГОВОР НА МИЛЛИОН

Телефонное мошенничество — сегодня один из самых распространённых видов преступлений. Написано немало инструкций о том, как не стать жертвой аферистов, но люди тем не менее всё равно попадаются на уловки жуликов. Подтверждение тому — множество примеров из столичной криминальной хроники. Читайте на странице 4.



ДОБРУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!

Перефразировав крылатое выражение, можно утверждать: добру все возрасты покорны! По своей профессиональной линии сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних активно работают с подрастающим поколением, последовательно и кропотливо выполняя эту важную для общества социальную миссию помощи детству. Продолжение на странице 5.



МЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Так уж вышло, что первый день весны совпал с Днём экспертно-криминалистической службы системы МВД России, которая успела разменять уже второй век, и с каждым годом её бесценный вклад в работу столичной полиции только увеличивается. Читайте на странице 6.



РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО

Статус «вдовы ювелира», звучащий как название художественного произведения, одновременно является сильным магнитом для криминальных личностей. Женщинам этой категории следует быть очень осторожными и тщательно выбирать окружение, в составе которого могут оказаться завистницы, а то и наводчицы. Читайте на странице 7.



«МУР ЕСТЬ МУР!»

Бывают, как говорится, фразы на века. Для меня это слова Софрона Ложкина, персонажа фильма «Дело пёстрых», вышедшего на экраны в 1958 году. Этого «вора в законе» сыграл Михаил Пуговкин. Взятый оперативниками на даче в подмосковной Фирсановке, Ложкин, поняв, что «дёргаться» нет смысла, с уважением констатировал: «МУР есть МУР». Читайте на страницах 8-9.



ЕХАЛ НА РЕНО ОТЕЛЛО...

В Преображенском районном суде вынесен приговор сорокалетнему выходцу из ближнего зарубежья Джейхуну Латифову. Подробности читайте на странице 9.



ЖЕНСКОЕ ЛИЦО МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ

До середины 50-х годов прошлого столетия говорить о работе уголовного розыска было не принято. Более того, каждый сотрудник при назначении на должность давал подписку о неразглашении не только форм и методов оперативной работы, но и о том, чем служба вообще занимается. Читайте на странице 10.



АХИЛЛЕСОВА ПЯТА САМООБОРОНЫ

Истории о том, как оборонявшегося от нападения преступников в результате самого посадили в тюрьму за превышение пределов самообороны, всегда вызывают повышенное внимание и всегда вопрос: «А как же со справедливостью?» Увы, подобных инцидентов немало. Читайте на странице 11.



«ЗОЛОТЫЕ ДЫРЫ» МОНЕТНОГО ДВОРА

В народе говорят, что ада нет, но в каждой поликлинике имеется кабинет с табличкой «Зубной врач». Как только у Даниила Колодного (имя и фамилия изменены) появилась нестерпимая боль во рту, он отправился в это «отделение ада». Подробности читайте на странице 12.



НАСТОЯЩЕМУ МУЖЧИНЕ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ

В коллективе Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве» есть немало неординарных личностей, и судьба каждого из них по-своему примечательна. Читайте на странице 13.



БЫЛИНА О НАТАЛЬИНОЙ ДРУЖИНЕ

Есть энергичные женщины, которым не сидится дома на пенсии. Одна моя знакомая, инженер-экономист, в 60 лет активно занимается танцами, у неё дома два шкафа сценических костюмов. Другая — музыкант, когда-то играла на виолончели в духовом оркестре, а в возрасте осени стала сценаристом, говорит, что «не пишет сценариев своих фильмов, их уже пишет сама жизнь». Продолжение на странице 14.



СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИИ И БЫТЬ В АВАНГАРДЕ

Московский театр оперетты — дружный и сплочённый творческий коллектив. Это солисты, артисты балета, хора, музыканты, а также постановочная часть, администрация, художники, педагоги — словом, все, кто приносит радость зрителям. Читайте на странице 15.



ВНИМАНИЕ! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!

Благотворительный фонд поддержки социальных программ «Петровка, 38» обращается ко всем неравнодушным людям! Подробности читайте на странице 16.



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