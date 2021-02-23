Общая сумма нанесённого государству ущерба составила 90 тысяч рублей.

Семерых жителей Гусь-Хрустального в возрасте от 21 до 47 лет отправят под суд за мошенничество с выплатами по безработице.Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в 2020 году подозреваемые обратились на «биржу» труда и встали на учёт. Впоследствии все они нашли работу, но продолжали получать пособие в Центре занятости населения. Общая сумма нанесённого государству ущерба составила 90 тысяч рублей.При этом обвиняемые были предупреждены об ответственности за сокрытие факта трудоустройства.Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.