Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 26 777 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 22 февраля, во Владимирской области подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом.Во Владимире выявлен 39 заболевших Covid-19. Ещё 20 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 18 - в Муромском, 10 - в Александровском, 11 - в Ковровском, по 7 - в Кольчугинском и Собинском районах. Ещё 5 человек заразились ковидом в Петушинском, 4 - в Суздальском, по 3 - в Киржачском и Меленковском, по 2 - в Судогодском и Селивановском, по 1 - в Юрьев-Польском и Камешковском районах.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 26 777 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.