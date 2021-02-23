Продолжаем следить за ситуацией в Вязниках.

Продолжаем следить за ситуацией в Вязниках.Жители улицы Текстильной в микрорайоне Нововязники, оставшиеся без отопления в середине февраля из-за коммунальной аварии, продолжают мерзнуть в своих квартирах.Напомним, о проблемах целого микрорайона Тогда люди жаловались, что температура в квартирах не поднимается выше 14-ти градусов. Помимо промерзших углов и отклеившихся обоев, им приходилось даже спать в одежде. В администрации Вязниковского района пообещали установить дополнительную котельную в течение недели. К сожалению, из-за наступивших морозов коммунальщики не могут закончить монтажные работы, так как для этого подачу тепла нужно приостанавливать, а в сложившейся ситуации это может быть опасно для всей системы теплоснабжения.