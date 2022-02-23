Очередной атлантический циклон принес в Европейскую Россию новую волну потепления. Уже сегодня...

Очередной атлантический циклон принес в Европейскую Россию новую волну потепления. Уже сегодня начнётся небольшое похолодание, осадки снова могут перейти в снег. В четверг-пятницу, когда облака рассеются, под утро показания термометров даже могут опуститься до -7...-10°, а днём ожидаются слабые оттепели до +1...+2°.23 февраля во Владимирской области ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.Ветер юго- западный ночью 7 – 12 метров в секунду, днём - 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3…+2°С, днем 0…+3 °С.