Жители Центральноафриканской Республики 23 февраля празднуют День защитника. В Банги прошла церемония поздравления военнослужащих, которые защищают мирное население от нападений со стороны радикальных группировок. Праздничные мероприятия прошли возле памятника российским специалистам и солдатам национальной армии.

Жители Центральноафриканской Республики 23 февраля День защитника. В Банги прошла церемония поздравления военнослужащих, которые защищают мирное население от нападений со стороны радикальных группировок. Праздничные мероприятия прошли возле памятника российским специалистам и солдатам национальной армии.Граждане поблагодарили военнослужащих и российских союзников, которых в СМИ причисляют к "ЧВК Вагнера", за победу над конгломератом группировок "Коалиция патриотов за перемены".Помимо этого, центральноафриканцы высказали свою поддержку жителям ЛНР и ДНР, а также поприветствовали решение российского лидера Владимира Путина признать независимость республик. На торжестве присутствовал начальник представительства Министерства обороны РФ в Центральноафриканской Республике, генерал-майор Анвар Галимуллин.Ранее президент ЦАР Фостен-Аркан Туадера решение Владимира Путина о признании независимости ЛНДР и выразил мнение, что этот шаг спасет человеческие жизни.