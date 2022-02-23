Сегодня с Днем защитника Отечества поздравляют всех мужчин, независимо от того, служил ли человек в армии. Однако есть те, кто считает это несправедливым. Дни.ру попробовали разобраться в истории праздника и его обычаях.

Сегодня с Днем защитника Отечества поздравляют всех мужчин, независимо от того, служил ли человек в армии. Однако есть те, кто считает это несправедливым. "Дни.ру" попробовали разобраться в истории праздника и его обычаях.Праздник зародился еще в СССР. 23 февраля 1918 года в Петрограде впервые прошелДень Красной армии. Однако это был не столько праздник, сколько пропаганда на то, чтобы привлечь больше добровольцев в рядывоеннослужащих. Это возымело хороший результат.До1949 года праздник величали Днем Красной армии. 23февраля стало особенным днем во время Великой Отечественной войны. Он был символом стойкости и мужества нашего народа и веры в лучшее. Интересно, что поздравляли с ним только мужчин, хотя и женщины воевали на фронте.Прежде всего, стоит помнить,что 23 февраля — это день, когда поздравляют военнослужащих. Нынешнее название — День защитника Отечества — у праздникапоявилось в 1995 году, с 2002-го этот день стал выходным.В настоящее время 23 февраля проводят торжественную церемонию у стенКремля, возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата. В городских парках по всей стране проходят тематические фестивали, конкурсы, соревнования, играют военныеоркестры, а вечером запускается салют.Что подарить мужчинам в этот праздник – каждая дама решает индивидуально. Сложился стереотип, что в этот день лучшими презентами являются носки и пены для бриться, но сами мужчины от таких подарков, как правило, не в восторге. К счастью, сегодня не составляет труда найти оригинальный подарок.