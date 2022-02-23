В День защитника Отечества московская молодежь возложила цветы к памятнику прославленному полководцу Александру Суворову на Суворовской площади. В акции участвовали около 100 человек.

В День защитника Отечества московская молодежь возложила цветы к памятнику прославленному полководцу Александру Суворову на Суворовской площади. В акции участвовали около 100 человек.Столичная молодежь гордится героическими страницами истории и великими подвигами российских воинов, отметила глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова."Сегодня молодежь Москвы вышла с инициативой возложить цветы к памятнику Александра Суворова – полководца, который известен не только храбростью и выдержкой, но и своей заботой о солдатах и верности Родине, о чем совершенно точно подчеркнул Президент в ходе своего обращения. Москва всегда помнит о тех, кто отдал жизни за мирное небо", – передает ее слова Агентство городских новостей "Москва".Возложение цветов прошло небольшими группами по несколько человек. Это сделано для соблюдения мер против распространения коронавирусной инфекции.Генералиссимус Александр Суворов – основоположник русской военной теории. Полководец прошел более 60 битв и не проиграл ни одного сражения. Он неоднократно разбивал значительно превосходящие силы противника.