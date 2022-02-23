Всегда на боевом посту и передовой - пожарные спасательного гарнизона Владимирской области. Для них...

Всегда на боевом посту и передовой - пожарные спасательного гарнизона Владимирской области. Для них День защитника Отечества тоже профессиональный праздник. О настоящих героях- в репортаже Дмитрия Горкина.Горячее лето 2021 года. На границе Нижегородской области бушуют пожары - горят леса Мордовского заповедника, на помощь местным огнеборцам направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона 33 региона. Несколько групп работают практически в эпицентре стихийного бедствия - тут же они отдыхают и обедают.-Работаете или вы в лагере?- Машину отбиваем - к нам с двух сторон подошло...И вот 23 августа, заручившись поддержкой шквалистого ветра, огонь неожиданно переходит в нападение - верховой пожар: полсотни спасателей и около 20 машин попадают в огненное кольцо. Борьба с огнём превращается в борьбу за жизнь. Общими усилиями удаётся сдержать натиск и буквально вручную пробить "тропу спасения". Благодаря профессионализму и слаженности - заложники огненного плена выходят из окружения в полном составе и даже сохранив всю технику. Среди героев тогда оказались и наши пожарные. Александра Капацинского и Михаила Ильинского за отвагу представили к государственным наградам.- Это Ваша первая медаль?-Да.- То есть Вы, наверное, ей очень гордитесь?- Да, поставлю.- Куда?- В шкаф к медалям деда. У деда военные, конечно, медали, там они посерьёзнее значение имеют, но и моя будет тоже.В пожарной охране Михаил с сентября 2019 года, говорит, сбылась детская мечта. Правда о такой награде даже не мечтал. Но героем себя всё-равно не считает - просто выполнял свой долг.Михаил Ильинский, пожарный специализированной пожарно-спасательной части №1 "Спецуправления №66 ФПС МЧС России": «И весь день и всю ночь до утра и только на утро удалось там выдохнуть, там немножко, даже присесть, просто даже покушать. Прямо в непосредственном контакте с огнём - время по другому идёт. Там не замечаешь ни часы, ни минуты».Его коллега, Александр Капацинский, также вспоминает, что времени на страх тогда не оставалось.Александр Капацинский, старший пожарный специализированной пожарно-спасательной части №1 "Спецуправления №66 ФПС МЧС России": «Было сильное задымление, нам страшно не было. Протягивали руками линии, окапывали. Единственную опасность представляло, когда деревья обгорают, много деревьев падает и невозможно предугадать, куда они упадут».-Внимание, загорание хозпостройки на территории ЗАТО города Радужный. Первая второе отделение автолестницы на выезд.Но и будни спасателей иногда бывают ничуть не легче. Никогда не знаешь, с какой опасностью столкнёшься сегодня, говорят огнеборцы. Уверенность есть только в одном - что бы ни случилось, они придут на помощь и выполнят свою работу.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов Вести-Владимир при содействии Главного Управления МЧС России по Владимирской области, Вести-Владимир.