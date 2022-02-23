Область готовится принять жителей Донецкой и Луганской областей. Оперативный штаб определил...

Область готовится принять жителей Донецкой и Луганской областей. Оперативный штаб определил перечень возможных мест размещения. Какой вклад вносят волонтёры, расскажет Мария Платанюк.Женщины, дети, пожилые люди - все они бегут от войны. Российскую границу пересекли почти сто тысяч человек. Владимирская область направила в Ростов гуманитарный груз. Сейчас сбор продуктов и вещей первой необходимости ведёт владимирский волонтёрский центр "Единой России". 33-ий регион готовится встретить первую группу жителей народных республик. Отныне официально признанных Россией независимыми. В общей сложности область разместит полторы тысячи человек.В доме ветеранов на Кирова, 5 во Владимире кипит работа. Молодые волонтёры готовят комнаты к приезду тех, кто из-за очередного обострения конфликта на Донбассе, был вынужден покинуть родину. "Молодёжка" Общероссийского народного фронта там, где нужна помощь.Алёна Бойкова, координатор "Молодёжки ОНФ" во Владимирской области: “"Молодёжка ОНФ" вместе со студентами владимирского филиала РАНХИГСа помогает подготовить помещения к будущему заселению граждан из ЛНР и ДНР.”.Ребята мыли полы, клеили обои, наводили уют. Дом ветеранов - в числе объектов, которые примут переселенцев с Донбасса. Внести свой вклад и подставить плечо людям, которые оказались вдали от родного дома, волонтёры считают своим долгом. Донбасс, мы с тобой! - говорят и они.Даниил Сухарников, студент владимирского филиала РАНХИГС, волонтёр: “За 2 дня мы успели убрать вынести старую мебель из квартир, которые готовят для беженцев. Сейчас собираем кровати и прочую мебель для людей из ЛНР и ДНР. Я всегда стараюсь помогать, если у меня есть такая возможность”.У региона уже есть подобный опыт. Летом 2014-ого после начала военных действий на востоке Украины Владимирская область принимала жителей Донецка и Луганска.Перечень объектов, которые готовы принять людей утверждён оперативным штабом. Он создан решением главы региона Александра Авдеева. Оперштаб возглавил врио первого заместителя губернатора Дмитрий Лызлов. В составе штаба- уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Аппарат омбудсмена готов оказать жителям ДНР и ЛНР бесплатную юридическую помощь.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области: “Опыт 2014-ого года нас многому научил. И тогда ко мне, как к уполномоченному по правам человека поступало достаточное количество обращений. В первую очередь, это были бытовые вопросы, вопросы охраны здоровья и даже воссоединения семей. Я готова оказать посильную помощь всем, кто приедет на территорию Владимирской области”.Руку помощи переселенцам протянут все муниципалитеты. Первоочередные задачи- регистрация в миграционной службе, трудоустройство, психологическая поддержка. В регионе действует и единый социальный телефон, созданный при департаменте соцзащиты. Линия 8-800-450-01-21 будет работать круглосуточно. Мария Платанюк "Вести-Владимир".