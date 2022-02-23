Россия сегодня отмечает День защитника Отечества - день воинской славы страны. Президент Владимир...

Россия сегодня отмечает День защитника Отечества - день воинской славы страны. Президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили с этой датой главу Владимирской области Александра Авдеева и в его лице всех жителей региона."В нашей стране военная служба во все времена считалась призванием и делом чести мужественных, сильных духом людей. Уверен, так будет и впредь, ведь из века в век, бережно передаётся память о героических страницах истории, гордость за ратные подвиги наших отцов и дедов", - отметил в своём поздравлении глава государства."Этот праздник дорог всем, кто любит Родину. 23 февраля мы отдаём дань уважения тем, кто сегодня стоит на страже безопасности страны, охраняет покой и мирную жизнь, трудится на благо развития и процветания России", - подчеркнул премьер-министр.