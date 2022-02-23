Инициативная группа родителей из Владимирской области записала открытое обращение в Минздрав...

Инициативная группа родителей из Владимирской области записала открытое обращение в Минздрав России, Следком и к федеральному детскому омбудсмену. Люди жалуются на несвоевременное обеспечение детей-инвалидов жизненно важными льготными препаратами. Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, получил региональному Управлению оперативно расследовать уголовное дело по факту несвоевременного обеспечения лекарствами льготников.Ольга Уварова, мама:- В 2022 году ситуация приняла более устрашающий оборот для наших детей!Анастасия Казакова, мама:- В целях экономии регионального бюджета врачи перестали выписывать льготные рецепты на необходимые по состоянию здоровья лекарственные препараты. Не отражают необходимость их применения в медицинских картах. В случае, если рекомендации на лекарственный препарат все же имеются в медицинской карте, главврач обязует докторов приобретать лекарства ребенку за свой за свой счет!Наталья Осовитная, мама:- Кроме того, на местах создаются врачебные комиссии из непрофильных специалистов, которые отменяют рекомендации специалистов федерального уровня, специалистов частных клиник, врачей частной практики, обосновывая это нецелесообразностью применения лекарственного препарата пациенту.Потерпевших по делу - почти 120 человек. В халатности обвиняется бывший руководитель Центра по осуществлению закупок товаров в сфере здравоохранения. Свое мнение по вопросу обеспечения льготников сегодня высказали в облздраве. По словам Артёма Осипова, ио директора департамента здравоохранения, ситуация с медобеспечением льготников была критической в прошлом году. В этом году она намного лучше, и, отмечает Осипов, никакой экономии бюджетных средств нет. В облздраве уверяют: сформированная заявка на льготные препараты "проторгована". Сейчас в аптеках региона препаратов для льготников на 700 миллионов рублей. Это практически половина заложенного на эти цели бюджета. По информации облздрава, в прошлом году было выписано 37 тысяч рецептов, в этом году - уже 45 тысяч. Для ускорения решения проблем создадут и чат в Телеграм. Для оперативной связи с родителями маленьких пациентов. Также в планах - создание профильных консилиумов при крупных медучреждениях.Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области:- По аналогии с онко-консилиумом на территории области будут созданы областные консилиумы по другим направлениям, в частности, в психиатрии и эпилепсии, по болезням систем крови, по заболеваниям кожи, ревматологии и другим профилям. Безусловно, эти областные консилиумы будем создавать в тех многопрофильных организациях, которые укомплектованы максимально по спектру узких специалистов.