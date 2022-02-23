Школьный музей поисковиков из Радужного вошёл в число победителей Всероссийского конкурса...

Школьный музей поисковиков из Радужного вошёл в число победителей Всероссийского конкурса следопытских работ "Неизвестный солдат". Награду вручил глава региона Александр Авдеев. Какие экспонаты хранит музей и на что направят выигранные средства - в нашем репортаже.Михаил Бунаев о каждом экспонате этого музея знает все: откуда, как найден. При идеальном раскладе - даже кому принадлежит. Из каждой вахты памяти поисковики отряда "Гром", которым руководит Михаил Николаевич, привозят различное вооружение, части двигателей истребителей и, конечно, личные вещи солдат. Даша уже несколько лет участвует в экспедициях. Говорит, ценно именно узнать владельца, например, медальона, а потом передать реликвию семье героя.Дарья Седова, поисковик: «Мы рыли яму, достали оттуда котелки, ложку фамильную, там даже была фамилия выцарапана.Медальоны тоже находили, но не все прочитать удалось. Один или даже вот у нас - удалось установить личность солдата, найти родственников».Этот музей центра внешкольной работы "Лад" появился после десятка накопленных находок - в 2012 году. Каждый ребята из Радужного реставрируют своими руками. В этом году музей завоевал третье место во Всероссийском конкурсе следопытских школьных работ "Неизвестный солдат". Награду, сертификат на 200 тысяч рублей, ребятам вручил глава Владимирской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области: «То, что ребята выбирают свой путь. Поучаствовать в поисковом движении, ездить на вахты памяти, это очень благородно. Именно так и передаётся память. Именно так воспитывается человек. На истории. На трагических страницах нашей истории.Видно, как ребята гордятся этим. Потому что это найдено своими руками, в поездках, экспедициях, в разных местах».Экскурсию для Александра Авдеева провели сами юные поисковики. Каждый экспонат, подчеркивают они, можно трогать руками, что особенно привлекает школьников. Потому здесь регулярно проходят экскурсии для детей со всей области. В планах - сделать более современным оснащение музея. И конкурсная премия здесь очень кстати.Михаил Бунаев руководитель поискового отряда "Гром" г.Радужный: «Планируется, по крайней мере, в оба зала взять более адекватные телевизоры. Чтобы детям было удобно и комфортно смотреть. Фотоаппарат надо обязательно взять. И большая часть денег уйдет как раз на финансирование транспорта летней поисковой экспедиции».В году проходит три штатных вахты памяти. Впереди - весенняя. Ребята отправятся в Ленинградскую область, в Гатчинский район. А значит экспозиция пополнится новыми экспонатами и, возможно, еще несколько семей узнают больше о своих героях.Кристина Иванова "Вести "Владимир".