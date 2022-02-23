12% работодателей во Владимире требуют от персонала соблюдения дресс-кода во время созвонов в...

12% работодателей во Владимире требуют от персонала соблюдения дресс-кода во время созвонов в режиме видео на удаленке. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.Дресс-код на удаленке чаще всего действует в компаниях среднего и крупного бизнеса. Банки предъявляют требования к внешнему виду персонала, который общается по видеосвязи из дома. Чаще требования к определённому стилю одежды сотрудников действуют в 14% финансовых организаций. Реже всего подобные правила имеют место быть в строительных организациях и IT-компаниях (5 и 6% соответственно).Судя по комментариям представителей компаний во Владимире, требования к дресс-коду сотрудников на удаленке достаточно лояльны: обычно просят соблюдать стиль casual и общие правила опрятности. Под запретом домашняя одежда и пижамы. Приветствуетсяпоявление в кадре в вещах с корпоративной символикой.ФОТО: https://pixabay.com/ru