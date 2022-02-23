Основная цель мероприятия – не только поздравить водителей с праздником, но и напомнить, что дисциплинированность и вежливость участников дорожного движения является залогом безопасности...

В День защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции на территории Юго-Восточного административного округа организовали профилактическую акцию среди мужчин-автомобилистов.Основная цель мероприятия – не только поздравить водителей, но и напомнить, что дисциплинированность и вежливость участников дорожного движения является залогом безопасности.Во время акции инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, чтобы вручить водителям открытки со словами поздравлений с праздником и пожеланиями неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Всем автолюбителям, принявшим участие в акции, полицейские желали безопасных дорог и счастливого пути!Инспекторы ГИБДД уверены, что проведение подобных мероприятий послужит стимулом к более ответственному поведению водителей на дороге.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18