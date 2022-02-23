Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Плясицыно Камешковского района поступило накануне...

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Плясицыно Камешковского района поступило накануне около 22:45.Вызов был поздним, поэтому на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое дома по всей площади. Была угроза распространения пожара на соседний дом, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 90 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ИГУ МЧС России по Владимирской области