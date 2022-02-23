Официальной датой создания 2-го специального полка столичной полиции считается 23 февраля 1957 года...

Официальной датой создания 2-го специального полка столичной полиции считается 23 февраля 1957 года, когда в преддверии VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, руководство МВД СССР приняло решение о создании Оперативного механизированного полка милиции в составе трёх моторизированных дивизионов.На торжественном мероприятии, посвящённом празднованию юбилея подразделения, присутствовали начальник ГУОООП МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Давыдов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Владимир Домашев, а также ветераны и сотрудники подразделения.Открывая официальную часть, выступили почётные гости отметив, что 2-й специальный полк полиции это подразделение, способное мгновенно реагировать на изменение оперативной обстановки. Сотрудники полка, приумножая славные традиции предыдущих поколений, с честью выполняют возложенные на них задачи, проявляя преданность нелёгкой службе, профессиональное мастерство и самоотверженность. Слова признательности выразили ветеранам за преданность профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формировании у них высоких нравственных ценностей, чувства патриотизма и истинной любви к Родине.В этот день не только поздравляли сотрудников полка с юбилейной датой, но вспомнили и тех, кто с честью выполнил служебный долг, пожертвовав жизнью ради спасения других. Объявлена минута молчания. Почётный караул возложил венок к обелиску памяти сотрудникам, погибшим при выполнении служебных обязанностей.В завершение мероприятия сотрудники подразделения подготовили показательную программу, прошли торжественным маршем по плацу парадные расчёты и служебный транспорт, стоящий на обеспечении полка.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве