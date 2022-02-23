Вчера вечером на улице Мира в Кольчугине произошёл пожар в частном жилом доме. На момент прибытия...

Вчера вечером на улице Мира в Кольчугине произошёл пожар в частном жилом доме.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление в доме.Пожарные ликвидировали горение внутренней отделки и части чердачного перекрытия на площади 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области