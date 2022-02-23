В городе воинской славы Коврове сегодня открыли сразу два памятника. Легендарному конструктору...

В городе воинской славы Коврове сегодня открыли сразу два памятника. Легендарному конструктору оружия Михаилу Калашникову и Герою России, десантнику Дмитрию Кожемякину.Бюст Михаилу Калашникову установлен в парке "Патриот" на территории парка "Экскаваторостроителей". На торжественной церемонии присутствовали глава города Елена Фомина и председатель городского Совета народных депутатов Анатолий Зотов, а также военнослужащие и школьники.Часом позже на Аллее героев на вечную вахту заступил и офицер ВДВ Дмитрий Кожемякин. Он отдал свою жизнь в Чечне в 2000 году вместе с легендарной шестой парашютно-десантной ротой. Идея создания памятника принадлежала "Союзу десантников". Напомним, имена Михаила Калашникова и Дмитрия Кожемякина тесно связаны с историей Коврова. Михаил Тимофеевич с 1946 работал на заводе №2 имени Куприяна Киркижа, это сегодняшний ЗИД, а именем Дмитрия Кожемякина названа средняя школа №19 и городской клуб юных десантников.