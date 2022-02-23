По традиции личный состав полиции столичного метрополитена поздравил ветеранов службы и почтил память коллег, погибших при исполнении служебного долга...

По традиции личный состав полиции столичного метрополитена поздравил ветеранов службы и почтил память коллег, погибших при исполнении служебного долга.Торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества, в котором приняли участие руководство, личный состав и ветераны органов внутренних дел Московского метрополитена, состоялось в актовом зале Управления внутренних дел.Открыл мероприятие генерал-майор полиции Шамиль Сибанов. Начальник Управления внутренних дел поздравил всех присутствующих с праздником, отметив особый вклад в становление и патриотическое воспитание молодого поколения ветеранов органов внутренних дел. После поздравительной части Шамиль Сибанов и Председатель совета ветеранов Константин Яковлев в торжественной обстановке вручили первые служебные удостоверения 18 сотрудникам, прибывшим на службу в полицию столичного метрополитена.Далее у мемориальной доски, установленной в здании Управления, участники церемонии возложили цветы и почтили минутой молчания память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, тех, чьи имена вошли в печальную летопись правоохранителей, отдавших свою жизнь на благо спокойствия и мирной жизни граждан.Завершилось мероприятие торжественным возложением цветов к памятнику «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади столицы.Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18