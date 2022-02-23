Торжества в честь Дня защитника Отечества прошли сегодня на площади Победы областного центра....

Торжества в честь Дня защитника Отечества прошли сегодня на площади Победы областного центра. Вместе с владимирцами венки и цветы к Вечному огню воинского мемориала возложили первые лица региона. О памяти поколений - в нашем репортаже.У Вечного огня - алые гвоздики. Символ общей, благодарной памяти. Подвиг героев навечно в истории, подчёркивает глава региона Александр Авдеев. Важно помнить, какую цену заплатил наш народ за мирное небо над головой в годы Великой Отечественной войны. Происходящее сегодня на внешних границах России вызывает тревогу. И в современных реалиях День защитника Отечества приобретает особый смысл.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области: «Сейчас самое время вспомнить о павших. О героях. Для нас история - это не страницы книг. Это то, что мы впитали с детства. Моё детство прошло рядом с деревней. Варшавское шоссе. Один из основных ударов при битве за Москву со стороны немцев. И на Варшавском шоссе погибло огромное количество людей. Около полумиллиона человек. в 41-ом-42 году».Своего отца Вячеслав Гадалов провожал на фронт ещё ребёнком. И хорошо запомнил большое количество молодых ребят, вчерашних школьников, которые встали на защиту Родины. Вячеслав Михайлович уверен: именно об этом нужно рассказывать подрастающему поколению.Вячеслав Гадалов, председатель совета ветеранов войны и труда Ленинского района: «Ветеранам надо побольше общаться, объяснять им ситуацию, которая происходит. Так, чтобы мы понимали, что Родина наша, только благодаря нашим усилиям может процветать».У мемориала - представители администрации области, ЗакСобрания, Госдумы, Совета Федерации.День защитника Отечества давно стал поистине всенародным, уверена сенатор Ольга Хохлова.Ольга Хохлова, член Совета Федерации: «Отечество защищали в годы Великой Отечественной войны всем миром. Не зависимо от того, офицер это, солдат, либо рядовой у себя на предприятии, в колхозе, да и в семье просто, когда женщины кроме работы ещё и растили детей, воспитывали и хранили семейный очаг».Сегодня поздравления принимают все мужчины. В первую очередь на их плечах будущий мир и благополучие нашей страны. Сильной, единой, независимой.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.