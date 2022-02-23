По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 22 февраля первым компонентом...

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 22 февраля первым компонентом вакцины привиты 176 629 жителей областного центра. Вторым компонентом привились 170 041 владимирец. За время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 229 677 комплекта доз вакцины.Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города. На 22 февраля во Владимире привиты 76,8% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (72,6%).