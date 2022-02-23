Накануне на улице Металлистов в Вязниках произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание...

Накануне на улице Металлистов в Вязниках произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание началось в шахте лифта: загорелся мусор.Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 5 кв. м. Из дома эвакуировали 35 человек, в том числе 10 детей. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области