19 февраля на ребенка 2017 года рождения с козырька подъезда сошел снежный вал. В результате...

19 февраля на ребенка 2017 года рождения с козырька подъезда сошел снежный вал. В результате случившегося несовершеннолетний упал и сломал ногу.Прокуратура Селивановского района провела проверку и направила результаты в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении управляющей компании за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело. Ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Селивановского района.ФОТО: https://pixabay.com/