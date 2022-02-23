С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 130 741 владимирца.

Во Владимирской области на 23 февраля выявлено 1724 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 678 человек. Ещё 152 жителя подхватили опасный вирус в 152 - в Муромском, 201 - в Ковровском, 11 - в Петушинском, 47 - в Кольчугинском, 134 - в Александровском, 52 - в Юрьев-Польском, 41 - в Гусь-Хрустальном, 12 - в Судогодском, 14 - в Собинском, 22 -в Киржачском, 27 - в Камешковском, 55 - в Гороховецком, 189 - в Меленковском,13 - в Вязниковском, 8 - в Суздальском, 21 - в Селивановском районах, а также 10 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 130 741 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 35 006 заболевших во Владимире, 15485 - в Ковровском и 14013 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.